Вероника Степанова выступит на чемпионате России в Тюмени
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова подтвердила, что выступит на чемпионате России.
Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.
«Чемпионат России? Да! Буду выступать. Все хорошо, спасибо!» – сказала лыжница.
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А по другим тоже отдельной новостью будете давать ))
В данном случае надо спрашивать- будет ли она бежать гонки. В том, что она будет выступать, никто не сомневается 🤣