Вероника Степанова выступит на чемпионате России в Тюмени

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова подтвердила, что выступит на чемпионате России.

Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.

«Чемпионат России? Да! Буду выступать. Все хорошо, спасибо!» – сказала лыжница.

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