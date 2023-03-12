Вероника Степанова выступит на чемпионате России в Тюмени

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова подтвердила, что выступит на чемпионате России.

Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.

«Чемпионат России? Да! Буду выступать. Все хорошо, спасибо!» – сказала лыжница.

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3 комментария

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Алексей Дольский
От кого будет убегать эта пещерная дама?
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encaro_one
Сенсация.
А по другим тоже отдельной новостью будете давать ))
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SkierNSK
"Буду выступать"
В данном случае надо спрашивать- будет ли она бежать гонки. В том, что она будет выступать, никто не сомневается 🤣
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