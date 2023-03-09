Степанова о возможном допуске лыжников в нейтральном статусе: «Поедут либо все, либо никто. Если потребуют подписать какие‑то документы, конечно, мы будем здесь»

считает, что российские лыжники не страдают от санкций.

Лыжница поделилась мнением о том, что россиян могут допустить на международные старты в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.

«К сожалению, в Скандинавии все больше начинает разрастаться, как плесень, понимание, от которого мы только что убежали – в 20‑м веке было модно бойкотировать и так далее, а сейчас мы снова к этому возвращаемся.

Я здесь могу говорить только за себя, но с Еленой Валерьевной (Вяльбе) тоже говорили на эту тему. Мы – команда. Решение будем принимать вместе.

Поедут либо все, либо никто. Если потребуют подписать какие‑то документы, конечно, мы будем здесь.

У нас сейчас проходит сезон, есть соревнования, картинка. Спасибо «Матч ТВ» за прекрасные трансляции и показ «Чемпионских высот». У нас там было столько ярких звезд!

Мы можем справиться без них. У нас есть все возможности, чтобы сохранить спорт. И когда мы вернемся, они пожалеют, что отстранили нас.

Те, кто принимают эти санкции, сидя за столом с юристами, только они страдают. Они не на тех напали», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».