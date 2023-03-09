Степанова о возможном допуске лыжников в нейтральном статусе: «Поедут либо все, либо никто. Если потребуют подписать какие‑то документы, конечно, мы будем здесь»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Политика Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова считает, что российские лыжники не страдают от санкций. 

Лыжница поделилась мнением о том, что россиян могут допустить на международные старты в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. 

«К сожалению, в Скандинавии все больше начинает разрастаться, как плесень, понимание, от которого мы только что убежали – в 20‑м веке было модно бойкотировать и так далее, а сейчас мы снова к этому возвращаемся.

Я здесь могу говорить только за себя, но с Еленой Валерьевной (Вяльбе) тоже говорили на эту тему. Мы – команда. Решение будем принимать вместе.

Поедут либо все, либо никто. Если потребуют подписать какие‑то документы, конечно, мы будем здесь.

У нас сейчас проходит сезон, есть соревнования, картинка. Спасибо «Матч ТВ» за прекрасные трансляции и показ «Чемпионских высот». У нас там было столько ярких звезд!

Мы можем справиться без них. У нас есть все возможности, чтобы сохранить спорт. И когда мы вернемся, они пожалеют, что отстранили нас.

Те, кто принимают эти санкции, сидя за столом с юристами, только они страдают. Они не на тех напали», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ». 

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12 комментариев

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Olga.t
Речь не камчатской девочки, а прямо гранд-даиы от политики..
"Поедут либо всё, либо никто"???
Она в сборной кто, политрук? Заградотряд?
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Vasily Ivanov
Ответ Паломей Корзинкин
"Если потребуют подписать какие‑то документы, конечно, мы будем здесь." А шо так?
Потому что Степановой и прочим .те кто имеют право ,сразу покажут их настоящее место и значимость....
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Паломей Корзинкин
"Если потребуют подписать какие‑то документы, конечно, мы будем здесь."

А шо так?
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tyuiop tyuiop
Ответ Iuasamotu
Всё ясно, никто, никуда не поедет.
думаю все же не она за всех решает)
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Ковид 07.10.52
Вот молодец уже долизалась до политической программы на федеральном канале...впереди дума с ей подобными...Еще говорить немного подучится, а то слишком большой контраст между текстами ее и болтовней....
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Александра Стенмарк
Не хочется обижать девушку, но лидер и выскочка это два разных понятия.
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Матвей Суицидин
Интересно получается, провокационные посты пишет одна Степанова, а отвечать будет вся команда. Хорошо устроилась, мадам.
+3
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imaxim
Какая же Вяльбе будет сволочь, если она запретит ехать тем, у кого будет допуск, при условии, что этот допуск дадут не всем
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Биатлонная зима
Поедут все на ЧР
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Вадим Симонов
Смотрю теперь Степанова за всю федерацию отвечает,раньше Вяльбе комментарии даёт,интересная иерархия складывается в лыжах.
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Vlad Zakirov
Если все так хорошо, зачем рваться туда где плохо.
+6
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Iuasamotu
Всё ясно, никто, никуда не поедет.
+5
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