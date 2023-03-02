Сергей Крянин: «Незаконно не допускать наших спортсменов. Они должны участвовать в соревнованиях, спорт – вне политики»

Сергей Крянин считает незаконным недопуск российских лыжников к международным стартам.

«Мое мнение таково, что незаконно не допускать наших спортсменов. Они должны участвовать в соревнованиях, спорт – вне политики. Сильнейшие атлеты во всех видах спорта должны между собой соревноваться и доказывать, кто лучший.

А какой может быть диалог – это второй вопрос. Они должны выступать, не допускать их незаконно», – сказал вице-президент .