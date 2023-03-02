Сергей Крянин: «Незаконно не допускать наших спортсменов. Они должны участвовать в соревнованиях, спорт – вне политики»

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Сергей Крянин считает незаконным недопуск российских лыжников к международным стартам.

«Мое мнение таково, что незаконно не допускать наших спортсменов. Они должны участвовать в соревнованиях, спорт – вне политики. Сильнейшие атлеты во всех видах спорта должны между собой соревноваться и доказывать, кто лучший.

А какой может быть диалог – это второй вопрос. Они должны выступать, не допускать их незаконно», – сказал вице-президент ФЛГР.

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1 комментарий

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alklimov2018
Да сколько можно?
Допустить и селить в тюрьмах, а бегать в окружении охраны?
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