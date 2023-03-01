Холунн о предложении Ступак обсудить санкции: «Диалог – это всегда хорошо, поэтому я был бы готов к такой встрече»

Норвежский лыжник поддержал идею Юлии Ступак о встрече с российскими спортсменами.

Ранее олимпийская чемпионка из России предложила «собрать по несколько спортсменов от каждой страны» и обсудить вопрос санкций в отношении россиян, которые сейчас не допускаются к международным стартам.

«Диалог – это всегда хорошо, поэтому я был бы готов к такой встрече», – заявил Ханс Кристер Холунн на пресс-конференции во время чемпионата мира в Планице.

Юлия Ступак: «Было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян. Но вряд ли кто-то согласится»