Холунн о предложении Ступак обсудить санкции: «Диалог – это всегда хорошо, поэтому я был бы готов к такой встрече»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Юлия Ступак (Белорукова) Ханс Кристер Холунн Лыжи

Норвежский лыжник поддержал идею Юлии Ступак о встрече с российскими спортсменами.

Ранее олимпийская чемпионка из России предложила «собрать по несколько спортсменов от каждой страны» и обсудить вопрос санкций в отношении россиян, которые сейчас не допускаются к международным стартам.

«Диалог – это всегда хорошо, поэтому я был бы готов к такой встрече», – заявил Ханс Кристер Холунн на пресс-конференции во время чемпионата мира в Планице.

Юлия Ступак: «Было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян. Но вряд ли кто-то согласится»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ polaris
Холунна и любителей что-то обсуждать необходимо свозить в Бучу, Ирпень, Бородянку, Херсон, Изюм. Может тогда желание что-то обсуждать со ступакоподобными, которые молчаливо поддерживают кхе-кхе, пропало.
Может напомнить,что в Херсон наши войска зашли без единого выстрела.все разрушения сегодняшние это итог бомбежек ВСУ.Про Бучу уже даже все рассказано в Западных СМИ.ну и конечно желающим что то обсуждать показать аллею с погибшими детьми в Донбассе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
polaris
Холунна и любителей что-то обсуждать необходимо свозить в Бучу, Ирпень, Бородянку, Херсон, Изюм. Может тогда желание что-то обсуждать со ступакоподобными, которые молчаливо поддерживают кхе-кхе, пропало.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ждем, насколько быстро Холунна заставять извиняться, как Астрид
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий