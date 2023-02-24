Йоханнес Клэбо завоевал первую медаль чемпионатов мира в дистанционных гонках
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал серебряным призером скиатлона на чемпионате мира-2023 в Планице.
Это первая медаль Клэбо в дистанционных гонках на чемпионатах мира.
Ранее норвежец брал медали ЧМ только в личных и командных спринтах, а также эстафетах.
На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе Клэбо финишировал первым в марафоне, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым.
На Олимпийских играх в Пекине Клэбо завоевал бронзу в гонке на 15 км «классикой» с раздельным стартом.
И где кроме твоего воображения фигурирует победа Клэбо в марафоне ЧМ?
Пока реальность такова, что победу Сашули-плаксули на 28,4 ты возвеличиваешь как величайшее достижение в истории всего спорта.
Всё таки девушка она пылкая...
Разделку обязательно пропускать. И настраиваться на марафон, попыться со второго дубля взять 50 км.