Йоханнес Клэбо завоевал первую медаль чемпионатов мира в дистанционных гонках

Норвежский лыжник стал серебряным призером скиатлона на чемпионате мира-2023 в Планице.

Это первая медаль Клэбо в дистанционных гонках на чемпионатах мира.

Ранее норвежец брал медали ЧМ только в личных и командных спринтах, а также эстафетах.

На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе Клэбо финишировал первым в марафоне, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым.

На Олимпийских играх в Пекине Клэбо завоевал бронзу в гонке на 15 км «классикой» с раздельным стартом.