Йоханнес Клэбо завоевал первую медаль чемпионатов мира в дистанционных гонках

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал серебряным призером скиатлона на чемпионате мира-2023 в Планице.

Это первая медаль Клэбо в дистанционных гонках на чемпионатах мира. 

Ранее норвежец брал медали ЧМ только в личных и командных спринтах, а также эстафетах. 

На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе Клэбо финишировал первым в марафоне, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым. 

На Олимпийских играх в Пекине Клэбо завоевал бронзу в гонке на 15 км «классикой» с раздельным стартом. 

52 комментария

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SIMONA
Ответ zzzeeerrrooo
Порома и Ииво будут топить
Ииво не в форме, а Пароома ещё не созрел, не потянут, а классиков у норгов днём с огнём. Так что шансы велики.
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Mira_shock
Ответ zzzeeerrrooo
Крюгеру 29 !
И Клэбо, значит, еще 3-4 года есть как минимум.
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Alexander2022
Ответ Йенс Мустерманн
Дружище, в протоколе FIS как раз записано, что вечно второй победил не на полтиннике, а на 30ке, так что про тетрадочки не стоит сейчас заливать )
А сейчас укажи мне, где в моем комментарии фигурировала цифра 50 или полтинник?
И где кроме твоего воображения фигурирует победа Клэбо в марафоне ЧМ?
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Mira_shock
Ответ gerr_max
Пересекать финиш надо в пределах правил.
Финиш был пересечен по правилам. Никто не мог предвидеть поломку палки.
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Pomoshnik
Ответ Йенс Мустерманн
Опять выдаёшь желаемое за действительное ) Пока реальность такова, что победу Сашули-плаксули на 28,4 ты возвеличиваешь как величайшее достижение в истории всего спорта.
Прямо в точку. Браво.
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Pomoshnik
Ответ Йенс Мустерманн
Да, король настолько жалок, что ему записывают 28,4 км как победу на 50 и коронуют картонной короной на Матч ТВ ))
А Недолыжник вообще только 20 км прошел. Жаль так не получилось из парня лыжника.
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Hiyaa
Ответ Toffiti
Поздравляю Йоханнеса с медалью! Видно, что он был расстроен, но на самом деле, для него это - отличный результат. На трассе с тяжёлыми подъёмами проиграть Крюгеру в хорошей форме, совершенно не зазарно. Разделку обязательно пропускать. И настраиваться на марафон, попыться со второго дубля взять 50 км.
В такой форме у него очень неплохие шансы на разделку, не думаю, что он упустит эту возомжность.
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Pomoshnik
Ответ Йенс Мустерманн
Первая серебряная дистанционная медаль в дополнении к золотой за марафон Оберстдорфа. Суммарно уже 10 медалей.
Условные медальки все плюсуешь недолыжнику?
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Pomoshnik
Ответ Vasily Ivanov
Потихоньку растет внучок .....Когда потеряет скорость ,но приобретет выносливость -все малиновские чемпионы будут посрамлены.....
Ха-ха. В их лыжном мире и лыжников то не осталось. Да и скоро снега не будет. А выигрывать без действующего чемпиона - это мелко и низко. Даже Холунда не взяли. Его гонка была 100%. Делят норги между собой денежки и медальки. А с Большуновым никто и рядом сегодня не стоял бы. Как то так.
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Йенс Мустерманн
Ответ Alexander2022
Чем ты отличаешься от матч ТВ?) Хотя у росгвардейца в протоколах фис и МОК победа в марафоне, а в твоём случае только в твоей тетрадочке)
Дружище, в протоколе FIS как раз записано, что вечно второй победил не на полтиннике, а на 30ке, так что про тетрадочки не стоит сейчас заливать )
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Alexander2022
Ответ Йенс Мустерманн
Да, король настолько жалок, что ему записывают 28,4 км как победу на 50 и коронуют картонной короной на Матч ТВ ))
Чем ты отличаешься от матч ТВ?) Хотя у росгвардейца в протоколах фис и МОК победа в марафоне, а в твоём случае только в твоей тетрадочке)
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Йенс Мустерманн
Ответ gerr_max
А вот выиграй Йоханна эти злосчастные 28,4км, то ты её вознёс на небеса.
Опять выдаёшь желаемое за действительное )
Пока реальность такова, что победу Сашули-плаксули на 28,4 ты возвеличиваешь как величайшее достижение в истории всего спорта.
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zzzeeerrrooo
Ответ Mira_shock
26 лет для дистанционщика - это не годы. Сколько там Симену? 32. А он еще никуда не собирается.
Крюгеру 29 !
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gerr_max
Ответ Mira_shock
Вернет должок за Оберстдорф.
Если опять не сломает палку кому-нибудь.

Всё таки девушка она пылкая...
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gerr_max
Ответ Mira_shock
Два года назад, в Оберстдорфе, все видели, кто первый пересек финиш марафона.
Пересекать финиш надо в пределах правил.
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Да, король настолько жалок, что ему записывают 28,4 км как победу на 50 и коронуют картонной короной на Матч ТВ ))
А вот выиграй Йоханна эти злосчастные 28,4км, то ты её вознёс на небеса.
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gerr_max
Ответ Rrromario
да если бы участвовали все наши, то скорее всего и не было бы сегодня никакой медали у Клэбо
Да не, бронзу цепанул бы скорее всего.
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Toffiti
Поздравляю Йоханнеса с медалью! Видно, что он был расстроен, но на самом деле, для него это - отличный результат. На трассе с тяжёлыми подъёмами проиграть Крюгеру в хорошей форме, совершенно не зазарно.
Разделку обязательно пропускать. И настраиваться на марафон, попыться со второго дубля взять 50 км.
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Mira_shock
Ответ zzzeeerrrooo
Годы идут, а побед на дистанции нету
26 лет для дистанционщика - это не годы. Сколько там Симену? 32. А он еще никуда не собирается.
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Ринат Газимьзянов
Ответ Marcus Varro
Стоит признать, Клебо очень сильно прибавил на дистанции, сегодня работал сам, не отсиживался и получил заслуженное серебро, просто Крюгер был сильнее. Ещё интересно, как он натренировал прохождение спусков, где он и у Крюгера по 8-10 секунд отыгрывал.
Может средний уровень упал.Поэтому и кажется что Клэбо прибавил. Никто не убегает на дистанциях. У норгов нет соперников, поэтому они сильно и не прягаются.
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zzzeeerrrooo
Ответ Mira_shock
Укатают, так укатают. Это не последний чемпионат для Клэбо.
Годы идут, а побед на дистанции нету
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Rrromario
Ответ gerr_max
Ну взяла Йоханна медальку и вместе бы с Королём лыж Большуновым. А может и нет... с Денисом(для него трасса).
да если бы участвовали все наши, то скорее всего и не было бы сегодня никакой медали у Клэбо
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Ринат Газимьзянов
Ответ Blast
Кто бы что не говорил, Йоха топовый дистанционщик. С нашими, без наших, все равно бы он сегодня боролся за тройку. Да, гору он в силу своей конституции тела и преобладании быстрых мышечных волокон не тянет, но вовремя включается, где может, и спуски проходит просто феноменально, отыгрывая на них половину того, что сливает в гору. Хотя тут многие другие комментаторы продолжают иронизировать над этим, спуски- такой же важный аспект, как и подъёмы.
Просто уровень упал дистанционщиков.Никто убегать не хочет. Зачем норгам убегать если и так все места на подиуме их. Наши лыжники заставляли их бегать, применять тактики. А идти толпой это хлеб для Клэбо. Он легко может и 50 км за спиной идти. А рванный темп с ускорениями он не любит. А сейчас этим некому заниматься. Все толпой идут. Хорошо что Крюгер выиграл. Если Клэбо выиграл бы все гонки можно лыжный спорт закрывать.
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Mira_shock
Ответ zzzeeerrrooo
Разделка коньком В Марафоне его укатают
Укатают, так укатают. Это не последний чемпионат для Клэбо.
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zzzeeerrrooo
Ответ SIMONA
Ну с такой конкуренцией....Марафон же ещё есть
Порома и Ииво будут топить
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