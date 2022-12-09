Сборная Норвегии подала протест после финала спринта в Бейтостолене – Гульберг посчитал, что Мочеллини его подрезал. Протест был отклонен

Сборная Норвегии подала протест после финала спринта на этапе Кубка мира в . Норвежец Пол Гульберг (4-е место) посчитал, что ставший вторым итальянец Симоне Мочеллини его подрезал.

«У меня была свободная лыжня на первом подъеме, а когда я добрался до его вершины, на трассе было очень тесно. По моему мнению, я упал из-за помехи. Кто-то выскочил на мою траекторию.

Я чувствую, что не мог бы сделать что-либо иное в этой ситуации. Досадно потерять возможность побороться за победу. Здесь и сейчас я считаю, что он помешал мне. Из-за этого я раздражен», – сказал Гульберг.

Протест был отклонен.

Тренер итальянской команды высказался по этому поводу.

«Я сочувствую Полу, потому что он хороший спортсмен, и я понимаю, что он раздосадован падением. Я посмотрел видео в комнате жюри, и Симоне был впереди него.

Такое случается очень-очень часто в спринте. Я немало раз бывал у жюри из-за таких случаев, но с моей точки зрения они рассудили ситуацию правильно», – сказал Крамер.