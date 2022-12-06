Йоханнес Клэбо пропустит этап Кубка мира в Бейтостолене из-за простуды

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо пропустит третий этап Кубка мира в Бейтостолене из-за простуды.

Соревнования пройдут с 9 по 11 декабря.

«Понятное дело, что это утомляет. Я хотел бы быть в хорошей форме и бежать в Бейтостолене, но, к сожалению, это не тот случай. Прямо сейчас я не знаю, пойдет ли речь о новом высотном сборе.

Если все пойдет так, как должно, то я отправлюсь в Давос (где пройдет четвертый этап Кубка мира – Sports.ru). В любом случае я буду оставаться на высоте в течение этого периода», – сказал Клэбо, отметив, что также планирует участвовать в «Тур де Ски».