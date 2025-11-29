Горные лыжи. Кубок мира. Бреннштайнер выиграл гигантский слалом, Кристофферсен – 2-й, Зубчич – 3-й
Бреннштайнер выиграл гигантский слалом на Кубке мира в США.
Австрийский горнолыжник Штефан Бреннштайнер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в США.
Горные лыжи
Кубок мира
Коппер Маунтин, США
Мужчины
Гигантский слалом
1. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 2.30,98
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,95
3. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,00
4. Марко Шварц (Австрия) – 1,02
5. Алекс Винатцер (Италия) – 1,16
6. Жан Краньец (Словения) – 1,18
7-8. Сэм Мас (Бельгия) – 1,34
7-8. Лео Ангено (Франция) – 1,34
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости