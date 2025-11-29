Горные лыжи. Кубок мира. Бреннштайнер выиграл гигантский слалом, Кристофферсен – 2-й, Зубчич – 3-й

Бреннштайнер выиграл гигантский слалом на Кубке мира в США.

Австрийский горнолыжник Штефан Бреннштайнер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в США. Горные лыжи Кубок мира Коппер Маунтин, США Мужчины Гигантский слалом 1. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 2.30,98 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,95 3. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,00 4. Марко Шварц (Австрия) – 1,02 5. Алекс Винатцер (Италия) – 1,16 6. Жан Краньец (Словения) – 1,18 7-8. Сэм Мас (Бельгия) – 1,34 7-8. Лео Ангено (Франция) – 1,34 Полные результаты – на сайте FIS .