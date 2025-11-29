  • Спортс
Горные лыжи. Кубок мира. Бреннштайнер выиграл гигантский слалом, Кристофферсен – 2-й, Зубчич – 3-й

Бреннштайнер выиграл гигантский слалом на Кубке мира в США.

Австрийский горнолыжник Штефан Бреннштайнер одержал победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в США.

1. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 2.30,98

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,95

3. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,00

4. Марко Шварц (Австрия) – 1,02

5. Алекс Винатцер (Италия) – 1,16

6. Жан Краньец (Словения) – 1,18

7-8. Сэм Мас (Бельгия) – 1,34

7-8. Лео Ангено (Франция) – 1,34

Полные результаты – на сайте FIS.

