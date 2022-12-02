Савелий Коростелев: «Думаю, больше похож на Устюгова, чем на Большунова. Стремлюсь дарить людям радость, быть общительным, позитивным»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об отношении к олимпийскому чемпиону Сергею Устюгову.

– Ты вообще симпатизируешь Устюгову – я права?

 – Да, Сергей мне очень симпатичен как спортсмен. И не только потому, что отчим с ним работает (Евгений Уфтиков – сервисмен сборной России). Был случай в 2018-м году, когда в Перми мы бежали на одних соревнованиях и Устюгов замкнул меня на круг. Он потом говорил, что хотел зарубиться со мной на финише. А вышло, что если б он меня не достал, я бы получил результат, а так – меня сняли как кругового.

– Устюгов и Большунов – абсолютно по-разному ведут себя в жизни. Ты больше похож на Устюгова?

– Думаю, да. Я стремлюсь дарить людям радость, быть общительным, позитивным. Это приятней, чем ставить свое настроение в зависимость от результатов. Чуть что случилось – сразу уходишь в себя, никого не хочешь видеть... Это не мое.

– Но ты же тоже наверняка расстраиваешься после неудачных гонок?

– Конечно, еще как! Но приду в номер или пойду побегаю, включу музыку, час-полтора – и меня отпускает. И я снова нормальный веселый человек, – сказал Коростелев.

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