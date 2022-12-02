Савелий Коростелев: «Думаю, больше похож на Устюгова, чем на Большунова. Стремлюсь дарить людям радость, быть общительным, позитивным»

Российский лыжник рассказал об отношении к олимпийскому чемпиону Сергею Устюгову.

– Ты вообще симпатизируешь Устюгову – я права?

– Да, Сергей мне очень симпатичен как спортсмен. И не только потому, что отчим с ним работает (Евгений Уфтиков – сервисмен сборной России). Был случай в 2018-м году, когда в Перми мы бежали на одних соревнованиях и Устюгов замкнул меня на круг. Он потом говорил, что хотел зарубиться со мной на финише. А вышло, что если б он меня не достал, я бы получил результат, а так – меня сняли как кругового.

– Устюгов и Большунов – абсолютно по-разному ведут себя в жизни. Ты больше похож на Устюгова?

– Думаю, да. Я стремлюсь дарить людям радость, быть общительным, позитивным. Это приятней, чем ставить свое настроение в зависимость от результатов. Чуть что случилось – сразу уходишь в себя, никого не хочешь видеть... Это не мое.

– Но ты же тоже наверняка расстраиваешься после неудачных гонок?

– Конечно, еще как! Но приду в номер или пойду побегаю, включу музыку, час-полтора – и меня отпускает. И я снова нормальный веселый человек, – сказал Коростелев.

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