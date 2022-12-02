Коростелев о соперничестве с Большуновым: «Пока у меня в голове такая картинка: он олимпийский чемпион, а я – ребенок»

Российский лыжник рассказал о соперничестве с на Кубке России.

– В Тее ты трижды выиграл у Большунова. Это важно?

– А как может быть не важно выиграть у лучшего лыжника страны? Я слышал, что он говорил, что в плохой форме, находится под загрузкой. Но и я тоже не отдыхал перед этими стартами, не подводился специально. Мы в юниорской сборной снизили объемы только в последнюю неделю перед гонками, и сейчас уже вернули их обратно.

– Ты считаешь Большунова главным соперником? Или пока рано?

– Пока у меня в голове такая картинка: он олимпийский чемпион, а я – ребенок. Он уже всего добился, а мне только предстоит закладывать базу. Конечно, надеюсь на лучшее, но не думаю, что у меня получится быть в топе на протяжении всего сезона. Я-то максималист, готов бежать все гонки подряд, но тренеры меня пока ограничивают.

В прошлом году, например, на чемпионате России дали пробежать максимум три гонки и запретили бежать скиатлон, хотя я хотел. Но головой понимаю: это правильно, если бы тогда перебрал с соревновательными объемами, мог бы сорвать и подготовку к следующему сезону.

Я не против сравнений с Большуновым, почему нет? Это даже приятно. Не хочу только, чтобы меня называли новым Большуновым. Я – новый Коростелев! – сказал Коростелев.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪