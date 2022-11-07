Главный врач ФЛГР о растяжении голеностопа у Большунова: «Обычно такого рода травма занимает максимум неделю восстановления»

Главный врач Федерации лыжных гонок России ( ) Роман Эрлихман рассказал о сроках восстановления после травмы.

Большунов пропустил классический спринт на соревнованиях «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске из-за растяжения голеностопа.

«Скоро пройдет, он же подвернул, а не сломал ногу. Обычно такого рода травма занимает максимум неделю восстановления. Это не столь серьезная травма, чтобы пропускать длительное время.

Ему надо продолжать тренироваться, ходить на физиопроцедуры, выполнять рекомендации врача. Одним словом – восстанавливаться», – сказал Эрлихман.