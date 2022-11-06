Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил, Ланишек – 2-й, Линдвик – 3-й

Поляк Давид Кубацки победил на первом этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Висла, Польша

Мужчины

HS134

1. Давид Кубацки (Польша) – 287,0 балла (131,0 м + 133,5 м)

2. Анже Ланишек (Словения) – 278,7 (131,5 м + 131,0 м)

3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 277,0 (131,0 м + 133,5 м)

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 273,5 (128,0 м + 133,0 м)

5. Штефан Крафт (Австрия) – 272,7 (126,0 м + 132,0 м)

6. Ян Херль (Австрия) – 272,0 (131,0 + 131,5 м)