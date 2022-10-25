Валерий Гонтарь: «В России действует система базарного типа. Когда тренер выбирает, кого он хочет тренировать, за кого заплатили деньги»

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Российский лыжник Валерий Гонтарь рассказал о том, почему он не выступает за сборную.

— Где сейчас находитесь и чем занимаетесь?

— В Европе. Продолжаю тренироваться, поддерживать форму. Жду решения своих бытовых и насущных проблем. Карьеру не завершал, меня списали.

— Как так получилось?

— Когда ты не попадаешь в составы — не дают возможности, хотя проходишь вторым-третьим номером... Действует система базарного типа. Когда тренер выбирает, кого он хочет тренировать, кто ему более приятен или за кого заплатили деньги. Я по таким критериям не проходил.

Да, признаю, что я невысокий спортсмен на российском поприще. Но мне не дали возможности. Завершать не планирую, хочу продолжать развиваться. У нас в России любят сделать так, что тебя проще было списать. И принудить, чтобы ты завершил. А когда ты меняешь страну, тебя называют изменником родины, предателем и поливают грязью.

Я благодарен за все в России: получил замечательное образование в Пензенском университете, тренировался с хорошими тренерами из спортивных школ. У меня были отличные учителя. Я старался, был усердным, но во мне чего-то не разглядели. Может, проблема была в моем характере. Но уверен, что не только в нем. Проблема в самой системе.

— Не дали возможности на региональном уровне или сборной?

— На региональном уровне я выступал достойно, не аутсайдером. Всегда был как твердый середнячок. Не скажу, что случались какие-то резкие взлеты и падения. Но для развития нужно иметь хорошее финансирование, связи, чтобы куда-то пробиться. Со мной был такой момент еще в юниорском возрасте, когда я задавал много вопросов, но до сих пор не получил ответов.

Слышал, когда один из тренеров сборной России сказал: «Зачем тебе нужна сборная, если ты и так сильный?» Я тогда попадал вторым номером в молодежную сборную, но меня не взяли. Это было много раз. Да, я был середнячком, но этого, видимо, было недостаточно для таких масштабных и крупных соревнований. Обошлось все несчастной универсиадой, на которую я уверенно попадал.

Я своего последнего слова не сказал. Я хочу, я буду. Стараюсь делать все, что от меня зависит. Не буду делать громких заявлений, просто продолжу выполнять работу. Сейчас я тренируюсь и получаю такое удовольствие, что вы не можете себе представить. Надеюсь все, что у меня в голове, даст свои плоды,  – рассказал Гонтарь.

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