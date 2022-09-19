Сорин об идее снизить пенсионный возраст для спортсменов: «Я против. Чем атлеты отличаются от людей, которые на заводе работают?»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об идее снизить пенсионный возраст для спортсменов.

«Я против этого. Все должны быть в равных условиях. Чем атлеты отличаются от людей, которые на заводе работают?

Я вот бывший спортсмен и не чувствую, что мне нужно выйти на пенсию раньше. Поэтому не вижу в этом необходимости.

Возможно, те, кто предлагал, чувствуют, что им это надо. Но, по крайней мере, я не хочу уходить на пенсию раньше положенного», – сказал Сорин.

Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст

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