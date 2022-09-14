Марит Бьорген: «На протяжении всей карьеры комментарии по поводу моего тела сильно меня ранили. На мои мышцы рук постоянно обращали внимание»

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о комментариях по поводу своего внешнего вида в течение карьеры.

«На мое тело и мышцы рук постоянно обращали внимание. Эту тему поднимали много раз. Но это тело, как ни крути, дало мне те результаты, которых я достигла.

На протяжении всей карьеры у меня были незамысловатые отношения с едой и весом, но комментарии, которые я получала по поводу своего тела, сильно меня ранили.

На протяжении моей карьеры осведомленность на тему питания росла. За эти 20 лет многое продвинулось в позитивном направлении. В то же время появились социальные сети, которые оказывают сильное влияние извне. В этом плане сейчас, вероятно, тяжелее, чем когда росла я.

Лыжные гонки – это вид спорта, в котором можно иметь разное телосложение. Главное – быть терпеливым в подростковом возрасте. Мы все разные. Кто-то худой и стройный, а кто-то крупнее и имеет больше мышечной массы. У нас разные сильные и слабые стороны», – сказала Бьорген.

Анорексия добралась и до лыжных гонок: проблемы были даже у Йохауг и Карлссон, но в России это повод для шуток и критики