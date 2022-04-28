Марит Бьорген завершит выступления в марафонах: «Я ухожу. Это отнимает больше, чем приносит»

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Марит Бьорген откажется от участия в марафонах.

В 2018 году спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. После этого она неоднократно выступала в различных гонках на длинные дистанции.

«Еще одного года в марафонах не будет. Я ухожу. Это отнимает больше, чем приносит. Я пытаюсь поддерживать форму в приличном состоянии.

Больше не будет таких выступлений, как было в последние два года», – заявила 42-летняя Бьорген в интервью Adresseavisen.