Вероника Степанова: «На прошлой неделе четыре дня подряд пришлось ездить из аэропорта и в аэропорт по МКАД. Мой избалованный воздухом лесов и гор организм запротестовал категорически»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о преимуществах и недостатках жизни в мегаполисе.

Лыжница родилась в городе Елизово на Камчатке.

«Я с 18 лет не просто тренируюсь в сборной – практически все это время живу самостоятельно. Не сразу, а по шагу, разумеется. И родители в самом начале подключались, и дорогие и близкие мне родственники из Петербурга. Конечно, это жизнь своеобразная – три недели в месяц ты все равно на сборах, но оставшиеся десять дней надо ведь тоже прожить, правда? Причем не просто прожить, а не прекращая тренировки, залечивая травмы и т. п.

Я не исключение – у нас в стране есть несколько основных центров лыжных гонок, и практически все «сборники» имеют домашнюю базу в одном из них. Та же история и в Норвегии, например. Там, если не ошибаюсь, только Эрик Валнес, гордый сын Севера, живет по-прежнему в Тромсе. Все остальные – либо в Осло, либо в Тронхейме.

В мегаполисе не просто жить очень интересно – там любой практический вопрос можно решить быстро и эффективно. Но расстояния, шум и условная чистота воздуха! На прошлой неделе получилось так, что четыре дня подряд пришлось ездить из аэропорта и в аэропорт по МКАД, в пробках. Мой избалованный воздухом лесов и гор организм запротестовал категорически. Отлично понимаю, что многим, очень многим приходится каждый день в этих пробках стоять. Годами. Но, с моей точки зрения, это мощный вызов организму и атлету это точно на пользу не пойдет. Стоят ли удобства мегаполиса сложностей жизни в нем?

Есть интересная фраза у Михаила Пришвина: «У человека на свете есть две радости: Одна – в молодости выйти из дома, другая – в старости вернуться домой». Мне кажется, это было сказано про судьбу профессионального спортсмена», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».