Степанова о Пермском марафоне: «Почувствовала настрой России – настоящей, а не бывших посетителей модных кафе Москвы, ныне отъехавших»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам поделилась впечатлениями от участия в Пермском марафоне.

«Отлично помню, как полгода назад мне из-за границы писали всякие «доброжелатели». Начитавшись и наслушавшись собственных медиа, предрекали России скорый коллапс, хаос и толпы стремящихся в Европу.

А я должна была, с их точки зрения, быть в первых рядах этого потока – на том основании, что у меня как раз отличный шанс успеть сделать карьеру то ли в Норвегии, то в Финляндии (почему-то не Швеции – не могу объяснить).

В толпу я как раз попала в прошлые выходные. В толпу радостную, возбужденную, улыбающуюся. Почти 10 000 человек на старте Пермского марафона и атмосфера праздника.

На кризис и хаос ну совсем не похоже было – народ со всей страны собрался в индустриальной столице Урала. Спортом заниматься. А также общаться и просто радоваться жизни.

Я невероятно устала за два дня непрерывного общения, фотосессий и семинаров. Для меня это и был настоящий марафон – все время находиться в центре внимания непросто.

Но я невероятно рада, что прилетела в Пермь и поучаствовала в этом замечательном празднике тела и духа. Что пообщалась с таким количеством интересных людей.

И, кажется, почувствовала настрой России, причем России настоящей, а не бывших посетителей модных кафе Москвы, ныне отъехавших (да, у меня есть и такие знакомые).

Сильный, крепкий, уверенный настрой и желание решить все проблемы и двигаться вперед — вот что я почувствовала в Перми», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

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