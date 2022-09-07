Степанова о Пермском марафоне: «Почувствовала настрой России – настоящей, а не бывших посетителей модных кафе Москвы, ныне отъехавших»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) любительский спорт Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась впечатлениями от участия в Пермском марафоне.

«Отлично помню, как полгода назад мне из-за границы писали всякие «доброжелатели». Начитавшись и наслушавшись собственных медиа, предрекали России скорый коллапс, хаос и толпы стремящихся в Европу.

А я должна была, с их точки зрения, быть в первых рядах этого потока – на том основании, что у меня как раз отличный шанс успеть сделать карьеру то ли в Норвегии, то в Финляндии (почему-то не Швеции – не могу объяснить).

В толпу я как раз попала в прошлые выходные. В толпу радостную, возбужденную, улыбающуюся. Почти 10 000 человек на старте Пермского марафона и атмосфера праздника.

На кризис и хаос ну совсем не похоже было – народ со всей страны собрался в индустриальной столице Урала. Спортом заниматься. А также общаться и просто радоваться жизни.

Я невероятно устала за два дня непрерывного общения, фотосессий и семинаров. Для меня это и был настоящий марафон – все время находиться в центре внимания непросто.

Но я невероятно рада, что прилетела в Пермь и поучаствовала в этом замечательном празднике тела и духа. Что пообщалась с таким количеством интересных людей.

И, кажется, почувствовала настрой России, причем России настоящей, а не бывших посетителей модных кафе Москвы, ныне отъехавших (да, у меня есть и такие знакомые).

Сильный, крепкий, уверенный настрой и желание решить все проблемы и двигаться вперед — вот что я почувствовала в Перми», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

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