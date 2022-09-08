Норвежские лыжники отказались от домашнего сбора из-за проблем со снегом и высоких цен на электроэнергию

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от традиционного сбора в стране перед началом сезона.

Руководство команды не уверено, что в стране будет достаточно снега. В Шушене и Бейтостолене, которые обычно принимают сбор, подготовка трасс ведется при помощи снежных пушек, но дополнительная проблема возникает из-за высоких цен на электроэнергию.

4 ноября дистанционная и спринтерская группы отправятся в финский Муонио, где пробудут до открытия сезона в Бейтостолене 18-20 ноября. При этом женская команда по-прежнему планирует сбор в Норвегии.

«Мы видим, что снега заготовлено мало, а с нынешними ценами на электричество нет уверенности в снежных условиях в конце октября – начале ноября.

Поэтому мы едем в Финляндию. Пожалуй, это первый раз, когда мы не проводим заключительный сбор дома перед началом сезона», – сказал тренер дистанционной команды Эйрик Мюр Носсум.