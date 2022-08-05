Петтер Нортуг пошутил о фото Клэбо в бассейне: «200 м баттерфляем, Париж-2024»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о восстановлении после травмы.

Сегодня спортсмен опубликовал в соцсети фото из бассейна.

«Следующие недели я проведу много времени в воде из-за травмы в области задней поверхности бедра. Четыре недели назад я проснулся от боли в ноге, поэтому мы сделали МРТ.

Исходя из снимков, нам удалось выявить проблему, но похоже, что пройдет некоторое время, прежде чем я вернусь к обычным тренировкам», – написал Клэбо.

«200 м баттерфляем, Париж-2024», – пошутил Петтер Нортуг в комментариях под фото.