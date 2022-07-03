Шарлотте Калла: «Когда дело доходит до отношений, то я решила не быть слишком сентиментальной в случае расставания»

Шведская лыжница рассказала о том, что с 16 лет не особенно переживает из-за расставания с возлюбленными.

«Когда дело доходит до отношений, то я решила не быть слишком сентиментальной в случае расставания. Я уехала от родителей в 16 лет, чтобы перейти в старшую школу, так что уже с тех пор у меня нет особых переживаний по поводу расставаний.

В дополнение к новой школе и собственной квартире конец лета 2003 года означал, что мой тогдашний бойфренд останется в другом городе. В последний день мы ночевали на одном из островов, купались в сауне и в море, жарили бананы с шоколадом в упаковке из фольги.

Я до сих пор помню, как мне было одиноко и грустно. Я наплакала реки, когда дневные дела закончились и пора было спать.

Потом я много разговаривала с тетей Ингелой, и она дала мне понять, что в жизни всегда есть перемены, а что-то всегда заканчивается. Мне нужно найти способы справиться со своей тоской, чтобы она не поглотила меня.

Тогда я решила рассматривать расставание как перерыв – до тех пор, пока мы не встретимся снова», – сказала Калла.