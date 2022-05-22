Морис Манифика: «Не знаю, сколько еще лет буду выступать, но в этом году вопрос о завершении карьеры не стоял»

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Четырехкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Морис Манифика продолжит выступать еще как минимум один год.

«Я знал, что возобновлю тренировки. Не знаю, сколько еще лет буду выступать, но в этом году вопрос о завершении карьеры не стоял. Я буду двигаться год за годом.

Было приятно отвлечься, потому что я очень устал физически и морально. Я плавно восстанавливался и приступил к тренировкам немного позже, как и остальные, потому что нам всем нужно было отдохнуть после олимпийского сезона.

При пубалгии (хроническое повреждение паха – Sports.ru) всегда нужно быть бдительным, поэтому я развиваю подвижность суставов. Двигаюсь не слишком быстро, без больших объемов, по желанию.

В этом году на чемпионате мира будет коньковая гонка на 15 км – это мой любимый формат, и я хотел бы выступить достойно. Цель состоит в том, чтобы подготовить свое тело и подойти во всеоружии», – сказал 36-летний французский спортсмен.

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