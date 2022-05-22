Морис Манифика: «Не знаю, сколько еще лет буду выступать, но в этом году вопрос о завершении карьеры не стоял»

Четырехкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам продолжит выступать еще как минимум один год.

«Я знал, что возобновлю тренировки. Не знаю, сколько еще лет буду выступать, но в этом году вопрос о завершении карьеры не стоял. Я буду двигаться год за годом.

Было приятно отвлечься, потому что я очень устал физически и морально. Я плавно восстанавливался и приступил к тренировкам немного позже, как и остальные, потому что нам всем нужно было отдохнуть после олимпийского сезона.

При пубалгии (хроническое повреждение паха – Sports.ru) всегда нужно быть бдительным, поэтому я развиваю подвижность суставов. Двигаюсь не слишком быстро, без больших объемов, по желанию.

В этом году на чемпионате мира будет коньковая гонка на 15 км – это мой любимый формат, и я хотел бы выступить достойно. Цель состоит в том, чтобы подготовить свое тело и подойти во всеоружии», – сказал 36-летний французский спортсмен.