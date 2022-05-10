Марен Лундбю планирует выступать в сезоне-2022/23. Она пропустила Олимпиаду в Пекине из-за проблем с весом

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по прыжкам на лыжах с трамплина Марен Лундбю вошла в состав сборной Норвегии на следующий сезон. 

Лундбю пропустила сезон-2021/22, включая Олимпиаду в Пекине, из-за проблем с весом. 

«Все указывает на то, что я вернусь в августе. Мне удается прогрессировать в борьбе с моими проблемами. Раньше тело не реагировало, когда я изо всех сил пыталась вернуться в нормальный вес.

Сейчас ситуация нормализуется, так что все выглядит многообещающе. Я верю, что у меня будет сезон», – сказала Лундбю. 

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