Юлия Ступак: «Когда во мне бьет энергия, я выгляжу классно, дела идут супер, самооценка зашкаливает, и самое главное – я танцую! Везде»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак призналась, что ее часто переполняет энергия.

«У вас бывает такое, что вас разрывает от энергии? У меня такое очень часто. Кофе мне вообще запрещено, меня потом так штырит.

Когда во мне так бьет энергия, я выгляжу классно, дела идут супер, самооценка зашкаливает, и самое главное – я танцую! Везде. Я не могу усидеть на месте. Так поет моя душа», – написала Ступак.

«Хотелось расхреначить всех». В эстафете Юлия Ступак бесилась, зато потом – «Девочка, танцу-у-уй»!