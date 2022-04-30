Юлия Ступак: «Когда во мне бьет энергия, я выгляжу классно, дела идут супер, самооценка зашкаливает, и самое главное – я танцую! Везде»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак призналась, что ее часто переполняет энергия.

«У вас бывает такое, что вас разрывает от энергии? У меня такое очень часто. Кофе мне вообще запрещено, меня потом так штырит.

Когда во мне так бьет энергия, я выгляжу классно, дела идут супер, самооценка зашкаливает, и самое главное – я танцую! Везде. Я не могу усидеть на месте. Так поет моя душа», – написала Ступак.

«Хотелось расхреначить всех». В эстафете Юлия Ступак бесилась, зато потом – «Девочка, танцу-у-уй»!

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