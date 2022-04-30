Сергей Шойгу: «В каких бы дисциплинах ни сражались армейцы, они делают это на пределе сил, с абсолютной самоотдачей, буквально вгрызаясь в победу»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к победителям и призерам Олимпиады-2022, представляющим ЦСКА.

Встреча министра с армейскими спортсменами состоялась накануне.

«В каких бы дисциплинах ни сражались армейцы, они делают это на пределе сил, с абсолютной самоотдачей, буквально вгрызаясь в победу», – сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, своими яркими достижениями на Олимпийских играх-2022 в Пекине армейцы дали достойный старт юбилейному году – 100-летию ЦСКА.

По его оценке, у клуба «есть свои традиции, почерк и школа, он воспитал не одно поколение великих спортсменов, которые всегда достойно представляют нашу страну на международной спортивной арене».

«Все есть, чтобы вы занимались и приносили все больше и больше наград для нашей страны, отстаивали ее честь на самых высоких и самых достойных состязаниях», – заключил Шойгу.

Логинов, Латыпов, Резцова, Ступак, Кондратюк и другие призеры Олимпиады-2022 встретятся с министром обороны Шойгу