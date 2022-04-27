Татьяна Сорина: «В России есть очень хорошие базы для тренировок. Два года назад мы всю подготовку провели в России, и зимой были хорошие результаты»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам прокомментировала возможное закрытие на ремонт лыжного тоннеля в Кавголове.

«В России есть очень хорошие базы для тренировок. В принципе, в пандемию, два года назад, мы всю подготовку провели в России, и у нас были хорошие результаты зимой.

Тоннель закрыт, но не все лыжники летом тренируются в тоннеле, то есть, если мы его пропустим, ничего страшного не случится», – сказала Сорина.

Лыжный тоннель в Кавголове может закрыться на капитальный ремонт летом