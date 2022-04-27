Юлия Ступак: «Наконец-то я могу с легкостью сказать, что в моей душе гармония. Как же я долго не могла поймать это состояние»

Российская лыжница Юлия Ступак заявила, что достигла душевной гармонии.

«Наконец-то я могу с легкостью сказать, что в моей душе гармония. Как же я долго не могла поймать это состояние… Вы не представляете.

Не давайте вашим желаниям съедать вас изнутри! Желания эти сбудутся, но потом останется лишь пустота. Которую придется долго заполнять любовью.

Я рада, что есть люди, которые прошли это со мной! И отдавали свою любовь мне, чтобы я справилась. И пусть так будет всегда.

Я снова смеюсь от всей души, наслаждаюсь и радуюсь таким мелочам, которые не заметила бы еще пару месяцев назад», – написала Ступак в сторис.