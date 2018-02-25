Бронзовый призер Сочи-2014 лыжник Илья Черноусов будет выступать за Швейцарию.

Международная федерация лыжных видов спорта ( ) одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе.

Черноусов не выступал за сборную России с 2016 года. В последние сезоны он участвовал только в коммерческих марафонах.

Супруга Черноусова – швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин.

Черноусов в Сочи-2014 взял бронзу в марафоне. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал за допинг Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые в той гонке завоевали золото и серебро. Таким образом, Черноусову должна была достаться золотая медаль, однако Легков и Вылегжанин были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

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