Дмитрий Губерниев: «У меня нет конфликта с Вяльбе, она занимается своим делом, я – своим. Я лучший в мире комментатор лыжных гонок, она прекрасный президент федерации»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась говорить о нем в интервью на ютуб-канале «Без воды».

«У меня нет с ней никакого конфликта, она занимается своим делом, я – своим.

Я лучший в мире комментатор лыжных гонок, она прекрасный президент федерации, поэтому проблемы вообще никакой нет.

Она про меня не хочет ничего говорить, а я про нее буду, потому что на то и щука, чтобы карась не дремал», – сказал Губерниев.