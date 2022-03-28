Александр Легков: «На российских стартах за Большуновым и Непряевой тянутся, а вопрос в том, за кем им самим тянуться?»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, как российские лыжники сохраняют мотивацию в условиях отстранения от международных соревнований.

«У наших лыжников хватает мотивации, все выходят на старты, чтобы бежать лучше всех и выигрывать. Здесь вопрос Александра Большунова и Натальи Непряевой. У них тоже есть мотивация, но на российских стартах за ними тянутся, а вопрос в том, за кем им самим тянуться? На чемпионате России эти ребята намного сильнее своих конкурентов.

Что я могу им посоветовать? Единственное, что они могут и должны делать – это тренироваться. И делать это они должны так, как было до этой непростой ситуации, которая сейчас происходит. Если ты много и правильно тренируешься, то все будет.

У нас хватает ребят, которые могут составить им конкуренцию в каком-то коротком моменте. У нас в команде есть Терентьев, Червоткин, Спицов – это сильные ребята. Мальцев тренируется нон-стопом. Самое главное, им нужно держаться вместе, и все получится», – сказал Легков.

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