Большунов побежит преследование на турнире «Олимпийцы России», хотя пропустил «разделку» – он ездил на митинг «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов выступит в гонке преследования на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке, несмотря на пропуск гонки с раздельного старта.

Большунов не бежал коньковую «разделку», которая прошла 18 марта. На основе результатов той гонки формировался старт-лист преследования классическим ходом на 15 км.

Вместо «разделки» лыжник отправился в Москву, где принял участие в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

Несмотря на то, что Большунов пропустил гонку, организаторы добавили его в протокол пасьюта. Он стартует последним – с трехминутным отставанием от лидера Ильи Порошкина и в секунде он Ильи Санникова, стартующего 14-м.

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