Большунов побежит преследование на турнире «Олимпийцы России», хотя пропустил «разделку» – он ездил на митинг «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Олимпийцы России Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов выступит в гонке преследования на соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке, несмотря на пропуск гонки с раздельного старта.

Большунов не бежал коньковую «разделку», которая прошла 18 марта. На основе результатов той гонки формировался старт-лист преследования классическим ходом на 15 км.

Вместо «разделки» лыжник отправился в Москву, где принял участие в концерте-митинге в «Лужниках» под названием «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!»

Несмотря на то, что Большунов пропустил гонку, организаторы добавили его в протокол пасьюта. Он стартует последним – с трехминутным отставанием от лидера Ильи Порошкина и в секунде он Ильи Санникова, стартующего 14-м.

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