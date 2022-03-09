Ресте о словах Непряевой про угрозы российским лыжникам: «Это неприемлемо. Мы относимся к этому с осуждением»

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Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте прокомментировал слова Натальи Непряевой об угрозах со стороны норвежских болельщиков в Осло.

«Жаль слышать об этом. Угрозы, независимо от того, происходит это на спортивном или любом другом мероприятии, неприемлемы, и мы относимся к этому с осуждением», – сказал Ресте.

Представители отеля Radisson Blu Fornebu, где проживали российские лыжники, отказались комментировать эпизод.

Непряева об этапе Кубка мира в Норвегии: «Местные отморозки подходили в отель чуть ли не с угрозами. Мы встречали озлобленных и агрессивных людей»

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