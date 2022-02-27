FIS о прыгуне Климове, показавшем российский флаг в камеру: «Мы решили больше не использовать эти перчатки. Дело закрыто»

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) высказались ситуации с участием российского прыгуна с трамплина Евгения Климова.

После командного турнира на этапе Кубка мира в Лахти спортсмен помахал рукой в камеру, при этом на его перчатке был изображен российский флаг.

«Я спросил их о перчатках, и мы решили их больше не использовать. Дело закрыто», – сказал директор соревнований Сандро Пертилле.

25 февраля FIS запретила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом из-за ситуации с Украиной. Также в случае побед россиян на церемонии награждения не будет исполняться гимн России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Российский прыгун показал в камеру перчатки с флагом – поляки расценили жест как провокацию