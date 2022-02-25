Тренер юниорской сборной России о женской эстафете: «Нас просто поставили перед фактом, что победа присуждена Норвегии. Фотофиниш не показали»

Тренер юниорской сборной России Артемий Гельманов рассказал о ситуации, когда российские лыжницы лишились золота в эстафете на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Лигне.

Сначала победившей была объявлена сборная России, но после изучения фотофиниша судьи присудили победу Норвегии. Итоговый отрыв норвежек от россиянок составил 0,1 секунды.

«Несколько минут мы были чемпионами. А затем нас просто поставили перед фактом, что победа присуждена сборной Норвегии по фотофинишу. Но нам этот фотофиниш не показали.

Уверен, у жюри были четкие видеоматериалы и фотографии. Но было бы корректно показать их сборной России сразу после финиша, объяснить, что к чему.

Ситуация на самом деле была спорной. Никого из российской делегации в комнату заседания жюри не пустили. Затем уже наш старший тренер Владимир Тимофеев рассказал, что двое судей были на стороне Норвегии при разборе фотофиниша, двое – на стороне России. Если мнения разделились, значит, и фотофиниш не дал однозначного ответа.

Технический делегат Анна Роза отдала свой голос в пользу Норвегии. Но ситуация, повторю, более чем странная, поскольку при фотофинише не должно быть никаких споров», – рассказал Гельманов.

🥈 Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжам среди юниоров, победили норвежки