Тренер норвежских лыжников Носсум: «Русские часто меня подкалывали, что мы не выдерживаем русскую зиму, которая такая же, как и в Пекине. Придется ехать в Сибирь»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал об общении с российскими коллегами во время Олимпиады в Пекине.

– Они (русские) часто меня подкалывали, что мы не выдерживаем русскую зиму, которая такая же, как и здесь. Придется ехать в Сибирь.

– У русских в этом было преимущество?

– Трудно сказать. Во всяком случае, они очень хороши здесь, в этом нет сомнений. Мы нечасто тренируемся в минус 30. Проблематично найти такие условия. Не так часто в Норвегии температура достигает таких значений, – отметил Носсум.

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