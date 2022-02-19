Анфиса Резцова о Большунове: «Главный герой Олимпиады. Талант, который рождается раз в 100 лет»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Большунова в коньковом масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Суперский! Три золота. Конечно, он главный герой Олимпиады. Саша, я тебя поздравляю.

Умница! Три золота на … Даже у меня такого не было. Это талант, который рождается раз в 100 лет», — сказала Резцова.

«Саша Большунов — монстр! Таких лыжников никогда не было в нашей истории. И пусть 30, а не 50. Пусть! Не помогло это этим норвежцам, как бы ни пытались прервать нашу гегемонию.

Все равно Саша – лучший и на века. Настоящий король лыж, очень рада за него», – цитирует Резцову Sport24.

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