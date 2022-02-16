Маркус Крамер: «Хочу работать дальше со сборной России, но это решение должно приниматься вместе с Вяльбе и федерацией»

Тренер российских лыжников рассказал, что хотел бы продолжить работу со сборной России, а также ответил на вопрос о продолжении карьеры .

– Как дела Устюгова после эстафеты? Он не выглядел счастливым, скорее уставшим, и говорил, что эмоционально опустошен.

– Ну, если вы посмотрите цифры последнего этапа, то увидите, что Сергей показал на нем лучшее время. Говоря о его настроении, он не был расстроен, я знаю его очень хорошо, просто в голове у Сергея сразу после эстафеты крутилось одновременно огромное количество вещей.

Последние четыре года были для него очень сложными, начались они с недопуска на Олимпиаду, продолжились многочисленными проблемами со здоровьем и так далее и тому подобное.

Думаю, что после финиша в его голове прокручивалось что-то, напоминающее автобиографический фильм, со всеми событиями его карьеры. Но уже на следующий день после эстафеты он был другим человеком, очень счастливым.

– Было видно, что одна из вещей, которая терзает Сергея, – то, что тоже был сильным кандидатом в эстафету, но ему предпочли Устюгова. Как развивалась эта ситуация, насколько тяжело принял новость о составе эстафеты Артем?

– Конечно, Артем расстроился решению не ставить его в эстафету, потому что здесь, на Играх, он хорошо показал себя в гонках и демонстрировал высокую форму. Такие решения, когда у тебя два сильных спортсмена, но выбрать нужно одного, всегда непростые.

Артем тут получил место Сергея в скиатлоне и там занял высокое для себя девятое место. Узнав, что он не бежит эстафету, Мальцев пару дней был расстроен, но сейчас переключил внимание на подготовку к марафону, где, я уверен, он способен показать хороший результат. Говоря о составе на эстафету – было серьезное обсуждение в тренерском штабе, и в итоге все тренеры решили, что нужно ставить Сергея.

– Почему?

– Он идет шестым в дистанционным зачете КМ, показывал хорошие результаты с начала сезона и убедительно выглядел здесь в спринте, хоть и не взял медаль. Он был готов к эстафете, хотя, конечно, я уверен, Артем мог сделать ту же работу не хуже.

– Ждем Устюгова в следующем сезоне?

– Точно сказать не могу, но я очень счастлив, что он завоевал медаль на Олимпиаде. Он еще не такой старый, как мне кажется, и может дальше выступать на высоком уровне. Но это решение, которое он должен принять сам вместе со своей семьей. Сейчас у него как раз есть время подумать о будущем, но, повторюсь, я надеюсь, что он продолжит карьеру.

– А вас ждать в сборной России в следующем сезоне? Помню наш разговор на «Тур де Ски» в Оберстдорфе, когда вы предложили дождаться итогов . Для вашей группы итоги можно уже подводить, остался только марафон у Мальцева.

– Знаете, конечно, мы хотели для Юли и Сергея личных медалей, но в итоге они оба здесь с наградами. Начало сезона, во всяком случае для Сергея, было очень хорошим, он вернулся на высокий уровень, и я счастлив этому, я верю, что в следующую зиму, зиму чемпионата мира, мы сможем добиться большего.

И в данный момент все выглядит так, что я продолжу работу. Я хочу работать дальше со сборной России, но это решение должно приниматься вместе с Еленой Вяльбе и федерацией. После Игр сезон не заканчивается, будут еще этапы КМ и чемпионат России, и уже после ЧР будет приниматься решение о моей дальнейшей работе, – сказал Крамер.

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