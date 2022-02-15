Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 15 февраля

Теги Олимпиада-2022 Лыжи

На Олимпийских играх в Пекине 15 февраля станет одним из самых насыщенных дней по розыгрышу наград, всего спортсмены поборются за девять комплектов медалей. В сноуборде будет разыграно два комплекта в заездах у мужчин и женщин в биг-эйре. Также два комплекта разыграют конькобежцы в командных соревнованиях.

Лыжные двоеборцы разыграют золото в индивидуальном первенстве. Хоккеисты сыграют матчи на стадии ⅛ финала. С интересом ожидается мужская эстафета в биатлоне.

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

Сноуборд

Женщины, биг-эйр, первый финальный заезд

  1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 93,25
  2. Анна Гассер (Австрия) — 90,00
  3. Тесс Коади (Австралия) — 85,00
  4. Рейра Ивабути (Япония) — 83,75
  5. Кокомо Мурасе (Япония)  — 80,00

Женщины, биг-эйр, второй финальный заезд

  1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00
  2. Анна Гассер (Австрия) — 176,75
  3. Кокомо Мурасе (Япония)  — 171,50
  4. Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
  5. Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) — 136,25

Женщины, биг-эйр, третий финальный заезд

  1. Анна Гассер (Австрия) — 185,50
  2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00
  3. Кокомо Мурасе (Япония)  — 171,50
  4. Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
  5. Гэ Жун (Китай) — 160,00

Мужчины, биг-эйр, первый финальный заезд

  1. Крис Корнинг (США) — 92,00
  2. Имин Су (Китай) — 89,50
  3. Монс Ройсланд (Норвегия) — 89,25
  4. Маркус Клевеланд (Норвегия) — 87,50
  5. Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 83,75

Мужчины, биг-эйр, второй финальный заезд

  1. Имин Су (Китай) — 182,50
  2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 165,00
  3. Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 162,00
  4. Маркус Клевеланд (Норвегия) — 150,00
  5. Хироаке Кунитаке (Япония) — 132,50

Мужчины, биг-эйр, третий финальный заезд

  1. Имин Су (Китай) — 182,50
  2. Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75
  3. Макс Парро (Канада) — 170,25
  4. Хироаке Кунитаке (Япония) — 166,25
  5. Рэдмонд Джерард (США) — 165,75

Фристайл

Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый финальный заезд

  1. Келли Силдару (Эстония) — 82,06
  2. Тесс Ледье (Канада) — 72,91
  3. Эйлин Айлин Гу (Китай) — 69,90
  4. Кети Саммерхэйс (Великобритания) — 60,01
  5. Сильвия Бертанья (Италия) — 48,50
  6. Анастасия Таталинв (Россия) — 39,38

Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй финальный заезд

  1. Матильда Гримо (Швейцария) — 86,56
  2. Келли Силдару (Эстония) — 82,06
  3. Мэгги Войсин (США) — 74,28
  4. Анастасия Таталина (Россия) — 74,16
  5. Юханне Килли (Норвегия) — 73,11

Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, третий финальный заезд

  1. Матильда Гримо (Швейцария) — 86,56
  2. Эйлин Айлин Гу (Китай) — 86,23
  3. Келли Силдару (Эстония) — 82,06
  4. Анастасия Таталина (Россия) — 75,51
  5. Мэгги Войсин (США) — 74,28

Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый квалификационный заезд

  1. Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96
  2. Николас Гэппер (США) — 82,75
  3. Александер Холл (США) — 79,13
  4. Колби Стивенсон (США) — 78,01
  5. Андри Рагеттли (Швейцария) — 76,98

Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй квалификационный заезд

  1. Андри Рагеттли (Швейцария) — 85,08
  2. Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96
  3. Николас Гэппер (США) — 82,51
  4. Йеспер Тьедер (Швеция) — 79,38
  5. Александер Холл (США) — 79,13
  • 14:00 — Мужчины, акробатика, первая квалификация
  • 14:45 — Мужчины, акробатика, вторая квалификация

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 9

  • 04:05 — Россия — Норвегия — 5 : 12
  • 04:05 — Канада — Китай — 10 : 8
  • 04:05 — Швейцария — США — 4 : 7
  • 04:05 — Швеция — Дания — 8 : 3

Женщины, круговой турнир, сессия 9

  • 09:05 — Китай — Россия —
  • 09:05 — Швеция — Дания — 9 : 3
  • 09:05 — США — Швейцария —
  • 09:05 — Великобритания — Япония —

Мужчины, круговой турнир, сессия 10

  • 15:05 — Швеция — Великобритания;
  • 15:05 — Италия — США;
  • 15:05 — Норвегия — Китай;
  • 15:05 — Россия — Канада.

Горнолыжный спорт

  1. Коринн Зутер (Швейцария) — 1:31.87
  2. София Годжа (Италия) — +0.16
  3. Надя Делаго (Италия) — +0.57
  4. Кира Вайдле (Германия) — +0.71
  5. Элена Куртони (Италия) — +1.00
  6. Юлия Плешкова (Россия) — +2.61

Хоккей с шайбой

Мужчины, плей-офф, 1/8 финала

  • 07:10 — Словакия – Германия — 4 : 0
  • 07:10 — Дания – Латвия — 3 : 2
  • 11:40 — Чехия – Швейцария — 
  • 16:10 — Канада – Китай — 

Биатлон

Мужчины, эстафета 4х7,5 км

  1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:19:50.2
  2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Детье, Кентен Фийон Майе) — +27.4
  3. Россия (Саид Каримулла Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45.3
  4. Германия — +1:04.3
  5. Швеция — +1:49.4

Конькобежный спорт

Женщины, командная гонка преследования, полуфиналы

Первый полуфинал

  1. Япония — 2:58.93 (Финал А)
  2. Россия — +6.99 (Финал В)

Второй полуфинал

  1. Канада — 2:54.97 (ФА)
  2. Нидерланды — +0.96 (ФБ)

Мужчины, командная гонка преследования, полуфиналы

Первый полуфинал

  1. Норвегия — 3:38.27 (ФА)
  2. Нидерланды — +1.34 (ФБ)

Второй полуфинал

  1. Россия — 3:36.61 (Олимпийский рекорд, ФА)
  2. США — +0.43 (ФБ)

Женщины, командная гонка преследования, финал D

  1. Беларусь — 3:01.19
  2. Польша — +2.00

Женщины, командная гонка преследования, финал C

  1. Китай — 2:58.34
  2. Норвегия — +3.81

Мужчины, командная гонка преследования, финал D

  1. Италия — 3:44.20
  2. Китай — +9.38

Мужчины, командная гонка преследования, финал C

  1. Канада — 3:40.39
  2. Южная Корея — +13.38
  • 11:22 — Женщины, командная гонка преследования, финал B
  • 11:28 — Женщины, командная гонка преследования, финал A
  • 11:41 — Мужчины, командная гонка преследования, финал B
  • 11:47 — Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

Лыжное двоеборье

  • 10:00 — Индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
  • 11:00 — Индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд
  • 14:00 — Индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км

Фигурное катание

  • 13:00 — Женщины, короткая программа

Бобслей

  • 15:15 — Экипажи-двойки, мужчины, третий заезд
  • 16:50 — Экипажи-двойки, мужчины, четвертый заезд

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