Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 15 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 15 февраля станет одним из самых насыщенных дней по розыгрышу наград, всего спортсмены поборются за девять комплектов медалей. В сноуборде будет разыграно два комплекта в заездах у мужчин и женщин в биг-эйре. Также два комплекта разыграют конькобежцы в командных соревнованиях.

Лыжные двоеборцы разыграют золото в индивидуальном первенстве. Хоккеисты сыграют матчи на стадии ⅛ финала. С интересом ожидается мужская эстафета в биатлоне.

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

Сноуборд

Женщины, биг-эйр, первый финальный заезд

Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 93,25 Анна Гассер (Австрия) — 90,00 Тесс Коади (Австралия) — 85,00 Рейра Ивабути (Япония) — 83,75 Кокомо Мурасе (Япония) — 80,00

Женщины, биг-эйр, второй финальный заезд

Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00 Анна Гассер (Австрия) — 176,75 Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50 Рейра Ивабути (Япония) — 166,00 Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) — 136,25

Женщины, биг-эйр, третий финальный заезд

Анна Гассер (Австрия) — 185,50 Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00 Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50 Рейра Ивабути (Япония) — 166,00 Гэ Жун (Китай) — 160,00

Мужчины, биг-эйр, первый финальный заезд

Крис Корнинг (США) — 92,00 Имин Су (Китай) — 89,50 Монс Ройсланд (Норвегия) — 89,25 Маркус Клевеланд (Норвегия) — 87,50 Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 83,75

Мужчины, биг-эйр, второй финальный заезд

Имин Су (Китай) — 182,50 Монс Ройсланд (Норвегия) — 165,00 Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 162,00 Маркус Клевеланд (Норвегия) — 150,00 Хироаке Кунитаке (Япония) — 132,50

Мужчины, биг-эйр, третий финальный заезд

Имин Су (Китай) — 182,50 Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75 Макс Парро (Канада) — 170,25 Хироаке Кунитаке (Япония) — 166,25 Рэдмонд Джерард (США) — 165,75

Фристайл

Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый финальный заезд

Келли Силдару (Эстония) — 82,06 Тесс Ледье (Канада) — 72,91 Эйлин Айлин Гу (Китай) — 69,90 Кети Саммерхэйс (Великобритания) — 60,01 Сильвия Бертанья (Италия) — 48,50 Анастасия Таталинв (Россия) — 39,38

Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй финальный заезд

Матильда Гримо (Швейцария) — 86,56 Келли Силдару (Эстония) — 82,06 Мэгги Войсин (США) — 74,28 Анастасия Таталина (Россия) — 74,16 Юханне Килли (Норвегия) — 73,11

Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, третий финальный заезд

Матильда Гримо (Швейцария) — 86,56 Эйлин Айлин Гу (Китай) — 86,23 Келли Силдару (Эстония) — 82,06 Анастасия Таталина (Россия) — 75,51 Мэгги Войсин (США) — 74,28

Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый квалификационный заезд

Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96 Николас Гэппер (США) — 82,75 Александер Холл (США) — 79,13 Колби Стивенсон (США) — 78,01 Андри Рагеттли (Швейцария) — 76,98

Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй квалификационный заезд

Андри Рагеттли (Швейцария) — 85,08 Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96 Николас Гэппер (США) — 82,51 Йеспер Тьедер (Швеция) — 79,38 Александер Холл (США) — 79,13

14:00 — Мужчины, акробатика, первая квалификация

14:45 — Мужчины, акробатика, вторая квалификация

Керлинг

Мужчины, круговой турнир, сессия 9

04:05 — Россия — Норвегия — 5 : 12

— 5 : 04:05 — Канада — Китай — 10 : 8

— Китай — : 8 04:05 — Швейцария — США — 4 : 7

— 4 : 04:05 — Швеция — Дания — 8 : 3

Женщины, круговой турнир, сессия 9

09:05 — Китай — Россия —

09:05 — Швеция — Дания — 9 : 3

— Дания — : 3 09:05 — США — Швейцария —

09:05 — Великобритания — Япония —

Мужчины, круговой турнир, сессия 10

15:05 — Швеция — Великобритания;

15:05 — Италия — США;

15:05 — Норвегия — Китай;

15:05 — Россия — Канада.

Горнолыжный спорт

Коринн Зутер (Швейцария) — 1:31.87 София Годжа (Италия) — +0.16 Надя Делаго (Италия) — +0.57 Кира Вайдле (Германия) — +0.71 Элена Куртони (Италия) — +1.00 Юлия Плешкова (Россия) — +2.61

Хоккей с шайбой

Мужчины, плей-офф, 1/8 финала

07:10 — Словакия – Германия — 4 : 0

– Германия — : 0 07:10 — Дания – Латвия — 3 : 2

– Латвия — : 2 11:40 — Чехия – Швейцария —

16:10 — Канада – Китай —

Биатлон

Мужчины, эстафета 4х7,5 км

Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:19:50.2 Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Детье, Кентен Фийон Майе) — +27.4 Россия (Саид Каримулла Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45.3 Германия — +1:04.3 Швеция — +1:49.4

Конькобежный спорт

Женщины, командная гонка преследования, полуфиналы

Первый полуфинал

Япония — 2:58.93 (Финал А) Россия — +6.99 (Финал В)

Второй полуфинал

Канада — 2:54.97 (ФА) Нидерланды — +0.96 (ФБ)

Мужчины, командная гонка преследования, полуфиналы

Первый полуфинал

Норвегия — 3:38.27 (ФА) Нидерланды — +1.34 (ФБ)

Второй полуфинал

Россия — 3:36.61 (Олимпийский рекорд, ФА) США — +0.43 (ФБ)

Женщины, командная гонка преследования, финал D

Беларусь — 3:01.19 Польша — +2.00

Женщины, командная гонка преследования, финал C

Китай — 2:58.34 Норвегия — +3.81

Мужчины, командная гонка преследования, финал D

Италия — 3:44.20 Китай — +9.38

Мужчины, командная гонка преследования, финал C

Канада — 3:40.39 Южная Корея — +13.38

11:22 — Женщины, командная гонка преследования, финал B

11:28 — Женщины, командная гонка преследования, финал A

11:41 — Мужчины, командная гонка преследования, финал B

11:47 — Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

Лыжное двоеборье

10:00 — Индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд

11:00 — Индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд

14:00 — Индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км

Фигурное катание

13:00 — Женщины, короткая программа

Бобслей

15:15 — Экипажи-двойки, мужчины, третий заезд

16:50 — Экипажи-двойки, мужчины, четвертый заезд

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Результаты фигурного катания на Олимпиаде 2022 в Пекине

Результаты хоккея на Олимпиаде 2022 в Пекине