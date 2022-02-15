Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 15 февраля

На Олимпийских играх в Пекине 15 февраля станет одним из самых насыщенных дней по розыгрышу наград, всего спортсмены поборются за девять комплектов медалей. В сноуборде будет разыграно два комплекта в заездах у мужчин и женщин в биг-эйре. Также два комплекта разыграют конькобежцы в командных соревнованиях.
Лыжные двоеборцы разыграют золото в индивидуальном первенстве. Хоккеисты сыграют матчи на стадии ⅛ финала. С интересом ожидается мужская эстафета в биатлоне.
Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам
Сноуборд
Женщины, биг-эйр, первый финальный заезд
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 93,25
- Анна Гассер (Австрия) — 90,00
- Тесс Коади (Австралия) — 85,00
- Рейра Ивабути (Япония) — 83,75
- Кокомо Мурасе (Япония) — 80,00
Женщины, биг-эйр, второй финальный заезд
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00
- Анна Гассер (Австрия) — 176,75
- Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50
- Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
- Мелисса Пеперкамп (Нидерланды) — 136,25
Женщины, биг-эйр, третий финальный заезд
- Анна Гассер (Австрия) — 185,50
- Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) — 177,00
- Кокомо Мурасе (Япония) — 171,50
- Рейра Ивабути (Япония) — 166,00
- Гэ Жун (Китай) — 160,00
Мужчины, биг-эйр, первый финальный заезд
- Крис Корнинг (США) — 92,00
- Имин Су (Китай) — 89,50
- Монс Ройсланд (Норвегия) — 89,25
- Маркус Клевеланд (Норвегия) — 87,50
- Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 83,75
Мужчины, биг-эйр, второй финальный заезд
- Имин Су (Китай) — 182,50
- Монс Ройсланд (Норвегия) — 165,00
- Ник ван дер Велден (Нидерланды) — 162,00
- Маркус Клевеланд (Норвегия) — 150,00
- Хироаке Кунитаке (Япония) — 132,50
Мужчины, биг-эйр, третий финальный заезд
- Имин Су (Китай) — 182,50
- Монс Ройсланд (Норвегия) — 171,75
- Макс Парро (Канада) — 170,25
- Хироаке Кунитаке (Япония) — 166,25
- Рэдмонд Джерард (США) — 165,75
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый финальный заезд
- Келли Силдару (Эстония) — 82,06
- Тесс Ледье (Канада) — 72,91
- Эйлин Айлин Гу (Китай) — 69,90
- Кети Саммерхэйс (Великобритания) — 60,01
- Сильвия Бертанья (Италия) — 48,50
- Анастасия Таталинв (Россия) — 39,38
Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй финальный заезд
- Матильда Гримо (Швейцария) — 86,56
- Келли Силдару (Эстония) — 82,06
- Мэгги Войсин (США) — 74,28
- Анастасия Таталина (Россия) — 74,16
- Юханне Килли (Норвегия) — 73,11
Женщины, свободные дисциплины — слоупстайл, третий финальный заезд
- Матильда Гримо (Швейцария) — 86,56
- Эйлин Айлин Гу (Китай) — 86,23
- Келли Силдару (Эстония) — 82,06
- Анастасия Таталина (Россия) — 75,51
- Мэгги Войсин (США) — 74,28
Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, первый квалификационный заезд
- Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96
- Николас Гэппер (США) — 82,75
- Александер Холл (США) — 79,13
- Колби Стивенсон (США) — 78,01
- Андри Рагеттли (Швейцария) — 76,98
Мужчины, свободные дисциплины — слоупстайл, второй квалификационный заезд
- Андри Рагеттли (Швейцария) — 85,08
- Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96
- Николас Гэппер (США) — 82,51
- Йеспер Тьедер (Швеция) — 79,38
- Александер Холл (США) — 79,13
- 14:00 — Мужчины, акробатика, первая квалификация
- 14:45 — Мужчины, акробатика, вторая квалификация
Керлинг
Мужчины, круговой турнир, сессия 9
- 04:05 — Россия — Норвегия — 5 : 12
- 04:05 — Канада — Китай — 10 : 8
- 04:05 — Швейцария — США — 4 : 7
- 04:05 — Швеция — Дания — 8 : 3
Женщины, круговой турнир, сессия 9
- 09:05 — Китай — Россия —
- 09:05 — Швеция — Дания — 9 : 3
- 09:05 — США — Швейцария —
- 09:05 — Великобритания — Япония —
Мужчины, круговой турнир, сессия 10
- 15:05 — Швеция — Великобритания;
- 15:05 — Италия — США;
- 15:05 — Норвегия — Китай;
- 15:05 — Россия — Канада.
Горнолыжный спорт
- Коринн Зутер (Швейцария) — 1:31.87
- София Годжа (Италия) — +0.16
- Надя Делаго (Италия) — +0.57
- Кира Вайдле (Германия) — +0.71
- Элена Куртони (Италия) — +1.00
- Юлия Плешкова (Россия) — +2.61
Хоккей с шайбой
Мужчины, плей-офф, 1/8 финала
- 07:10 — Словакия – Германия — 4 : 0
- 07:10 — Дания – Латвия — 3 : 2
- 11:40 — Чехия – Швейцария —
- 16:10 — Канада – Китай —
Биатлон
Мужчины, эстафета 4х7,5 км
- Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:19:50.2
- Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Детье, Кентен Фийон Майе) — +27.4
- Россия (Саид Каримулла Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45.3
- Германия — +1:04.3
- Швеция — +1:49.4
Конькобежный спорт
Женщины, командная гонка преследования, полуфиналы
Первый полуфинал
- Япония — 2:58.93 (Финал А)
- Россия — +6.99 (Финал В)
Второй полуфинал
- Канада — 2:54.97 (ФА)
- Нидерланды — +0.96 (ФБ)
Мужчины, командная гонка преследования, полуфиналы
Первый полуфинал
- Норвегия — 3:38.27 (ФА)
- Нидерланды — +1.34 (ФБ)
Второй полуфинал
- Россия — 3:36.61 (Олимпийский рекорд, ФА)
- США — +0.43 (ФБ)
Женщины, командная гонка преследования, финал D
- Беларусь — 3:01.19
- Польша — +2.00
Женщины, командная гонка преследования, финал C
- Китай — 2:58.34
- Норвегия — +3.81
Мужчины, командная гонка преследования, финал D
- Италия — 3:44.20
- Китай — +9.38
Мужчины, командная гонка преследования, финал C
- Канада — 3:40.39
- Южная Корея — +13.38
- 11:22 — Женщины, командная гонка преследования, финал B
- 11:28 — Женщины, командная гонка преследования, финал A
- 11:41 — Мужчины, командная гонка преследования, финал B
- 11:47 — Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
Лыжное двоеборье
- 10:00 — Индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, пробный раунд
- 11:00 — Индивидуальное первенство, прыжки с большого трамплина, соревновательный раунд
- 14:00 — Индивидуальное первенство, лыжные гонки, 10 км
Фигурное катание
- 13:00 — Женщины, короткая программа
Бобслей
- 15:15 — Экипажи-двойки, мужчины, третий заезд
- 16:50 — Экипажи-двойки, мужчины, четвертый заезд
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Результаты фигурного катания на Олимпиаде 2022 в Пекине