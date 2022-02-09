Белорусская лыжница Долидович покинула страну, опасаясь преследования властей (Reuters)

Белорусская лыжница Дарья Долидович покинула Беларусь со своей семьей, опасаясь преследования со стороны властей, сообщает Reuters.

Сейчас 17-летняя спортсменка и ее семья находятся в Польше, где лыжница надеется продолжить тренировки и закончить среднюю школу.

Ситуации прокомментировал отец и тренер лыжницы .

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для ее продолжения карьеры в Беларуси.

Нас могут обвинить в участии в демонстрациях и скандировании (оппозиционных) лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму.

Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну», – сказал Долидович.

Белорусские лыжницы Андриюк и Долидович лишились места в сборной из-за поддержки оппозиции