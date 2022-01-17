Билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в продажу. Их распределят среди определенных групп людей

Билеты на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине не поступят в открытую продажу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оргкомитет Игр. Ожидается, что билеты будут распределены среди определенных групп людей.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей. О допуске китайских болельщиков на трибуны официально пока не сообщалось.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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