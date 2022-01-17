Глава ОКР о Пекине-2022: «Мы готовы бороться за 30 медалей, бороться за место в тройке»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальном плане национальной команды на зимние Игры-2022 в Пекине.

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, что все смогли принять участие в соревнованиях.

Кубертен говорил – само участие в Играх уже является победой, это сейчас звучит по-новому. Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке.



Но есть форс-мажорные обстоятельства. Например, тот же Латыпов (биатлонист, заразившийся ковидом – Sports.ru) вынужден был пропустить соревнования. Я надеюсь на лучшее, что каждый спортсмен сможет реализовать свой потенциал», – заявил Поздняков.

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