Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков. Билеты доступны только жителям материковой части Китая

Теги МОК болельщики Паралимпийские игры Пекин-2022 коронавирус Биатлон

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут без присутствия иностранных болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая. 

Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей материкового Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки», – говорится в заявлении пресс-службы.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.  

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