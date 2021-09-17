Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков. Билеты доступны только жителям материковой части Китая

Зимние Олимпийские игры-2022 в пройдут без присутствия иностранных болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета ( ).

«Билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая.

Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей материкового Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки», – говорится в заявлении пресс-службы.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.