Олимпиада-2022 в Пекине пройдет без иностранных болельщиков. Билеты доступны только жителям материковой части Китая

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут без присутствия иностранных болельщиков из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
«Билеты на соревнования будут доступны только для болельщиков, проживающих на материковой части Китая.
Конкретные требования к мерам противодействия COVID-19 для зрителей материкового Китая и детали оформления билетов будут опубликованы после окончательной доработки», – говорится в заявлении пресс-службы.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.