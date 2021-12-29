Александр Большунов: «Когда не получается – не даю интервью, мне проще побыть с собой. Все не так гладко, как было обычно»

Российский лыжник прокомментировал выступление в классической гонке на 15 км на «Тур де Ски», где он завоевал серебряную медаль.

«Если я здесь, то значит, неплохо себя чувствую. Когда в гонке не получается, я не даю интервью – не хочу тратить эмоции, которые пригодятся потом в гонке. Когда есть настроение, могу спокойно подойти и дать интервью – реально есть о чем поговорить. Когда не получается, мне проще побыть с собой.

Закончить «Тур» пораньше – это не для меня точно. Мне нужно искать свою форму, потому что на данный момент не все так гладко идет, как было обычно до этого.

Сейчас не такие большие объемы. Главная проблема – много работы потеряно летом. Сейчас бы этот объем делал свое дело, поэтому сейчас приходится перестраивать тренировки и думать, как выбраться из этой ситуации. Десна не беспокоит, все нормально.

В общий зачет я не смотрю – нужно показывать хороший результат в каждой гонке. Вчера был очень расстроен, потому что в спринте очень большие бонификации.

Спринт – это роскошь многодневки, складывается очень большое отставание.

Сложно назвать это многодневкой, потому что в основном масс-старты и спринтерские разборки. Этот «Тур Де Ски» – все-таки спринтерский», – сказал Большунов в эфире .

«Тур де Ски» больше не испытание на выносливость. Что с форматом, защитит ли Большунов титул и почему Россия нелепо упустила квоту?