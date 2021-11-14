«Увидел на пробежке множество грибов. Потом вернулся туда, чтобы собрать их и приготовить». Интервью Александра Большунова финнам

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопросы финского издания Kestavyys Urheilu. 

– У тебя есть любимая лыжная арена?

– Мне нравятся многие, трудно сказать, какая больше всего. Я люблю места, где побеждаю. На сегодня это Фалун. Там у меня все получалось, там много публики и классная атмосфера. Но мне нравится соревноваться и в Норвегии, где много зрителей.

– Как ты опишешь свою тренировочную философию?

– Самое важное – каждый день стараться стать лучше. Хотя в этом году у меня были сложности, сделавшие это невозможным. Весной падение с велосипеда, потом боли в ахилле, а в довершение – проблемы с зубами.

После операции на челюсти мы все тщательно спланировали. Каждый день оцениваем ситуацию, наблюдаем, как организм реагирует на нагрузку.

– Насколько тесно ты работаешь с Юрием Бородавко между сборами?

– У нас нет регулярного контакта. Мы созваниваемся, наверное, один-два раза в неделю после интенсивной тренировки. Обычно мы проводим встречу на сборе, где обговариваем подготовку до следующего раза.

– Как ты контролируешь то, чтобы не переборщить с нагрузками? Ты просто полагаешься на ощущения или проводишь систематические тесты?

– Важно доверять своим ощущениям и чувствовать реакцию тела на нагрузки. Для меня это главный индикатор.

– В Скандинавии спортсмены часто тренируются по принципу, что интенсивные тренировки должны быть интенсивными, а спокойные – спокойными. Твой подход такой же?

– Чтобы получить результат, нужно много тренироваться. Это касается как интенсивных, так и спокойных тренировок, – сказал Большунов.

На вопрос, что ему нравится, когда не тренируется, Большунов ответил, что любит проводить время на природе.

– Однажды после прошлого сезона я был на пробежке. По ходу увидел множество грибов, а потом вернулся туда, чтобы собрать их и приготовить на ужин.

Журналист также задал лыжнику вопрос о будущих планах.

– Ты все еще молод, впереди тебя ждет долгая карьера, но есть ли уже сейчас у тебя какие мечты о том, что ты хочешь делать после ухода из спорта?

– В данный момент я полностью сосредоточен на лыжных гонках и не задумываюсь о том, чем буду заниматься после этого. Этот сезон очень важен для меня, все мысли только об этом. Думаю, я еще не пробежал свои лучшие гонки, – заключил Большунов.

Похоже, Большунов пропустит старт сезона – у него серьезные проблемы с зубами, перенес две операции

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