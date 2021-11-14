«Увидел на пробежке множество грибов. Потом вернулся туда, чтобы собрать их и приготовить». Интервью Александра Большунова финнам

Чемпион мира по лыжным гонкам ответил на вопросы финского издания Kestavyys Urheilu.

– У тебя есть любимая лыжная арена?

– Мне нравятся многие, трудно сказать, какая больше всего. Я люблю места, где побеждаю. На сегодня это Фалун. Там у меня все получалось, там много публики и классная атмосфера. Но мне нравится соревноваться и в Норвегии, где много зрителей.

– Как ты опишешь свою тренировочную философию?

– Самое важное – каждый день стараться стать лучше. Хотя в этом году у меня были сложности, сделавшие это невозможным. Весной падение с велосипеда, потом боли в ахилле, а в довершение – проблемы с зубами.

После операции на челюсти мы все тщательно спланировали. Каждый день оцениваем ситуацию, наблюдаем, как организм реагирует на нагрузку.

– Насколько тесно ты работаешь с между сборами?

– У нас нет регулярного контакта. Мы созваниваемся, наверное, один-два раза в неделю после интенсивной тренировки. Обычно мы проводим встречу на сборе, где обговариваем подготовку до следующего раза.

– Как ты контролируешь то, чтобы не переборщить с нагрузками? Ты просто полагаешься на ощущения или проводишь систематические тесты?

– Важно доверять своим ощущениям и чувствовать реакцию тела на нагрузки. Для меня это главный индикатор.

– В Скандинавии спортсмены часто тренируются по принципу, что интенсивные тренировки должны быть интенсивными, а спокойные – спокойными. Твой подход такой же?

– Чтобы получить результат, нужно много тренироваться. Это касается как интенсивных, так и спокойных тренировок, – сказал Большунов.

На вопрос, что ему нравится, когда не тренируется, Большунов ответил, что любит проводить время на природе.

– Однажды после прошлого сезона я был на пробежке. По ходу увидел множество грибов, а потом вернулся туда, чтобы собрать их и приготовить на ужин.

Журналист также задал лыжнику вопрос о будущих планах.

– Ты все еще молод, впереди тебя ждет долгая карьера, но есть ли уже сейчас у тебя какие мечты о том, что ты хочешь делать после ухода из спорта?

– В данный момент я полностью сосредоточен на лыжных гонках и не задумываюсь о том, чем буду заниматься после этого. Этот сезон очень важен для меня, все мысли только об этом. Думаю, я еще не пробежал свои лучшие гонки, – заключил Большунов.

Похоже, Большунов пропустит старт сезона – у него серьезные проблемы с зубами, перенес две операции