Видео победного финиша Большунова на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам

Сегодня российский лыжник выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Эта золотая медаль стала первой в карьере спортсмена, который имеет в коллекции два Больших хрустальных глобуса.

На финише гонки Большунов обошел норвежцев и . стал четвертым, – 5-м.