Видео победного финиша Большунова на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам

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Сегодня российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Эта золотая медаль стала первой в карьере спортсмена, который имеет в коллекции два Больших хрустальных глобуса.

На финише гонки Большунов обошел норвежцев Ханса Кристера Холунна и Симена Хегстада Крюгера. Йоханнес Клэбо стал четвертым, Шюр Рете – 5-м.

 

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