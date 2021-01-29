Видео победного финиша Большунова на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам

Сегодня российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Эта золотая медаль стала первой в карьере спортсмена, который имеет в коллекции два Больших хрустальных глобуса.
На финише гонки Большунов обошел норвежцев Ханса Кристера Холунна и Симена Хегстада Крюгера. Йоханнес Клэбо стал четвертым, Шюр Рете – 5-м.
АААААА! Большунов – чемпион мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021
Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке 💪
Это просто легендарно 👏 pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp