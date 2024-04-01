Руслан Захаров: «Уверен, 99% разумных спортсменов не нравится бегать только внутри страны, им хочется чего‑то большего»

Руслан Захаров уверен, что спортсменам не нравится выступать только внутри страны.

«Сезон‑2022/23 был сложным в психологическом плане. Потом мы более адаптировались к российским стартам, ко всем перемещениям и местам проведения соревнований. В этом (2023/24) сезоне это вызывало меньше негативных эмоций. В принципе, ничего не изменилось, следующий сезон – новые ожидания, надежды.

Уверен, 99% разумных спортсменов не нравится бегать только внутри страны, им хочется чего‑то большего, – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?