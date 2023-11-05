Ангелина Голикова: «На Кубке России забеги интересные, но между ними нет ничего, что было бы интересно для зрителя»

Ангелина Голикова считает, что конькобежному спорту нужно стать зрелищнее.

– Как справляетесь без призовых с международных стартов?

– Ну что поделать. У нас вид спорта такой. Его сначала надо раскрутить, чтобы люди начали на него ходить. У нас есть что раскручивать. У нас топовые спринтеры – не беру длинные дистанции, пусть меня простят, я просто сама из спринта, поэтому рассуждаю о том, что ближе.

Я рада, что тренируюсь с такими великими парнями, которые есть в группе Дмитрия Анатольевича Дорофеева. Я ими вдохновляюсь – их катание стимулирует меня как спортсменку.

– Хотите, чтобы у вас были соревнования шоу-формата, как Zilveren Bal, например?

– Конечно, там интересно. Крутая картинка, хорошее освещение. На Кубке России забеги интересные, но между ними ничего нет. Нет ничего, что было бы интересно для зрителя.

Длинные дистанции у нас тоже крутые – Сергей Трофимов, Руслан Захаров… Это не такое динамичное зрелище как спринт, но там своя красота забегов. И этот интерес во время забегов нужно тоже для зрителей поддерживать.

Хочется, чтобы графика была интересная во время дистанции, чтобы она была понятна не только лютому фанату, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2022 в конькобежном спорте Ангелина Голикова.