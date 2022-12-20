Чемпионаты Европы-2024 по шорт-треку и конькобежному спорту будут перенесены из России

Международный союз конькобежцев (ISU) перенесет два чемпионата Европы из Коломны и Сочи.

Планировалось, что в 2024 году в Сочи пройдут соревнования по шорт-треку, а в Коломне – по конькобежному спорту.

«Это как бы следствие того коммюнике, которое и продолжает действовать о санкциях в отношении российского спорта», – сообщил член совета ISU Александр Кибалко.

«Письмо с уведомлением уже пришло. Я реально оценивал положение вещей и предполагал, что ISU отменит [турниры] для проведения в России.

Конечно, нам это не нравится и мы были бы готовы провести соревнования. Уровень проведения чемпионата мира в Коломне был настолько высокий, что мы могли говорить вообще о лучшей организации турнира.

Будем работать над повышением уровня внутрироссийских стартов и заливать лед такого же качества, как был бы на международных турнирах», – рассказал генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов.