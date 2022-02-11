Олимпиада-2022. Коньки. Ван дер Пул с мировым рекордом победил на дистанции 10 000 м, Румянцев – 5-й

11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграли медали на дистанции 10 000 м у конькобежцев. Победу одержал швед Нильс ван дер Пул, который установил мировой рекорд.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Конькобежный спорт



Мужчины

10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12.30,74 (мировой рекорд)

2. Патрик Руст (Нидерланды) – 13,85

3. Давиде Гьотто (Италия) – 15,24

4. Йорит Бергсма (Нидерланды) – 18,20

5. (Россия) – 20,59



6. Грэм Фиш (Канада) – 28,06

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