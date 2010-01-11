МОК заявил о возможности пересмотра допинговых дел 28 российских спортсменов, оправданных после Сочи-2014

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация рассматривает возможность пересмотра допинговых дел 28 российских спортсменов, оправданных по делу о допинговой системе в .

Ранее руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Янгер допустил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может пересмотреть дела россиян, так как свидетелем защиты был экс-сотрудник Московской лаборатории, причастный к манипуляциям с базой данных, выявленных в прошлом году.

«Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям.

Мы сотрудничаем с по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена.

Мы также должны будем понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные», – сказал Бах.

В феврале 2018 года оправдал 28 из 39 участников Игр в Сочи, которые обвинялись в причастности к допинговой системе на основе результатов расследования .

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